<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಭುವನೇಶ್ವರದ ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 40ನೇ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದವರಿಸಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಪುರುಷರ 4x100 ರಿಲೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂದೇಶ್ ಕಂಬಳಿ, ಸರ್ವಜೀತ್, ಆಯುಷ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರತೀಕ್ ಡಿ. ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು 41.71 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ವರ್ಣದ ಪದಕ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ತಮಿಳುನಾಡು (41.73) ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ (41.75) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದವು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಲಮ್ಮ ಎಂ., ನೂಪುರ ಹೊಳ್ಳ, ರಂಜಿತ ಕೆ. ಹಾಗೂ ಶಮತ್ಮಿಕ ಜೋಯಿಸ್ ಅವರು (47.75ಸೆ.) ಬೆಳ್ಳಿ ಜಯಿಸಿದರು. 47.72ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಮುಟ್ಟಿದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಕೇರಳ (49.47ಸೆ.) ಕಂಚು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ 1000 ಮೀಟರ್ ಮೆಡ್ಲೆ ರಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (2ನಿ.17.36ಸೆ.) ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ (2.19.43ಸೆ.) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೇರಳ (2ನಿ.22.92ಸೆ.) ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದವು.</p>.<p>18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮನ್ವಿತ್ ಎನ್. (7.83 ಮೀ.) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು.</p>