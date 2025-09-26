ಜೂನಿಯರ್ ಹಾಕಿ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ಭಾರತ ವನಿತೆಯರು

<p><strong>ಕೆನ್ಬೆರಾ:</strong> ಭಾರತ ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದವರು ಹಾಕಿ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 2–3 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 21 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹಾಕಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಗೋಲುಗಳು ಮಧ್ಯಂತರದ ನಂತರ ಬಂದವು.</p>.<p>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಪರ ಬಿಯಾಂಕಾ ಝುರೆರ್ (36ನೇ ನಿಮಿಷ), ಇವೀ ಸ್ರಾನ್ಸ್ಬಿ (45ನೇ) ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮಿ ಲೋವ್ (59ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಲಾಲ್ತಂತ್ಲುವಾಂಗಿ (47ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಸೋನಮ್ (54ನೇ ನಿಮಿಷ) ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>