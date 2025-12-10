ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ

<p><strong>ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ</strong> (ಚಿಲಿ): ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ನಿಧಿ ಅವರ ಉತ್ತಮ ತಡೆಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ, ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡವನ್ನು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ 3–1 ರಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ 9 ರಿಂದ 12ನೇ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಅವಧಿಯ ಆಟ 1–1ರಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ 19ನೇ ನಿಮಿಷ ಮನಿಶಾ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ, 60ನೇ ನಿಮಿಷ ಜಸ್ಟಿನಾ ಅರೆಗಿ ಉರುಗ್ವೆ ಪರ ಸ್ಕೋರ್ ಸಮ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಮೊದಲು ದೊರೆತ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅರೆಗಿ ಗೋಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಯಾದವ್, ಇಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಕನಿಕಾ ಸಿವಾಚ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ನಿಧಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೂರು ಗೋಲುಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು 9–10ನೇ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>