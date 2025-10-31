ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿನಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಾಳೆಯಿಂದ

27 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: 5000 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:24 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್
ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್
sports

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT