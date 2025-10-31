T20 Cricket: ಭಾರತ 13ನೇ ಸಲ ಆಲೌಟ್; ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಾಗ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಒಮ್ಮೆಯಷ್ಟೇ!

<p><strong>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್</strong>: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 1 – 0 ಅಂತರದ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.</p><p>ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆದದ್ದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮುಳುವಾಯಿತು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಭಾರತ ತಂಡ ಚುಟುಕು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಇದು 13ನೇ ಸಲ. </p><p>2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಉಳಿದ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಸೋತಿದೆ.</p><p><strong>ಜೋಶ್ ಪೆಟ್ಟು<br></strong>ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ.</p><p>ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತರೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವೇಗಿ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಇನಿಂಗ್ಸ್ನ ಏಳು ಓವರ್ಗಳು ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ 4 ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ಕೇವಲ 13 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.</p><p>ಆ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು. ಆ ನಂತರ ಟಿಂ ಭಾರತ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಫೋಟಕ ಶೈಲಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ಒಂದೆಡೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಬೀಸಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೂ, ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ (35) ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅರ್ಧಶತಕದ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೂ ಅದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಯಾರೂ ಹತ್ತರ ಗಡಿಯನ್ನೂ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಪಡೆ 18.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 125 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.</p>.ಎರಡನೇ ಟಿ20 | ಆಸೀಸ್ಗೆ ಸುಲಭದ ತುತ್ತಾದ ಭಾರತ: 6.4 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆ ಗೆಲುವು.T20 Cricket: ದುಬೆ, ಬೂಮ್ರಾ ಅಜೇಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ.<p>ಈ ಗುರಿ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆಗೆ ಸವಾಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 13.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 126 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯದ ನಗೆ ಬೀರಿತು.</p><p>ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಹೋಬರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (ನ.2) ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p><strong>ಭಾರತ ತಂಡ ಆಲೌಟ್ ಆದ ಪಂದ್ಯಗಳು</strong></p><ul><li><p><strong>2008</strong></p><p>ಭಾರತ: 74<br>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 75/1<br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: 9 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>2010</strong><br>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 184/5<br>ಭಾರತ: 135<br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: 49 ರನ್ ಸೋಲು</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>2011</strong><br>ಭಾರತ: 165<br>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 169/4<br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: 6 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>2015</strong><br>ಭಾರತ: 92<br>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 96/4<br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: 6 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>2016</strong><br>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 126/7<br>ಭಾರತ: 79<br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: 47 ರನ್ ಸೋಲು</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>2016</strong><br>ಭಾರತ: 101<br>ಶ್ರೀಲಂಕಾ: 105/5<br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: 5 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು</strong></p></li></ul>.Jemimah Rodrigues: ಹುಡುಗಾಟದ ಹುಡುಗಿ ಜಿಮಿಮಾ ಆಟವೂ ಅಮೋಘ.Womens World Cup: ಜೆಮಿಮಾ ಶತಕ; ಆಸೀಸ್ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಭಾರತ.<ul><li><p><strong>2017</strong><br>ಭಾರತ: 118<br>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 122/2<br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: 8 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>2019</strong><br>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್: 219/6<br>ಭಾರತ: 139<br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: 80 ರನ್ ಸೋಲು</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>2022</strong><br>ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: 227/3<br>ಭಾರತ: 178<br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: 49 ರನ್ ಸೋಲು</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>2022</strong><br>ಭಾರತ: 138<br>ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್: 141/5<br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: 5 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>2024</strong><br><strong>ಭಾರತ: 119<br>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 113/7<br>ಫಲಿತಾಂಶ: 6 ರನ್ ಜಯ</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>2024</strong><br>ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ: 115/9<br>ಭಾರತ: 102<br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: 13 ರನ್ ಸೋಲು</strong></p></li></ul><ul><li><p><strong>2025</strong><br>ಭಾರತ: 125<br>ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ: 126/6<br><strong>ಫಲಿತಾಂಶ: 4 ವಿಕೆಟ್ ಸೋಲು</strong></p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>