ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ಗೂ, ಕಾಫಿನಾಡಿಗೂ ವಿಶೇಷ ನಂಟು: ಇಲ್ಲಿವೆ ಚಿತ್ರಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:07 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:07 IST
ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ಗೂ, ಕಾಫಿನಾಡಿಗೂ ವಿಶೇಷ ನಂಟಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಚಿತ್ರ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

‘ಬೆಟ್ಟದ ಹೂ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪ್ಪು ನಟನೆಯ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾಫಿನಾಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ

ಚಿತ್ರ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ನಿಡುವಾಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಗಮನೆ, ಅಪ್ಪು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ಅವರ ತವರೂರು.

ಚಿತ್ರ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು.

ಚಿತ್ರ: ಪಿಆರ್‌ಕೆ 

'ಗಂಧದಗುಡಿ' ಡಾಕ್ಯೂಫಿಲಂನಲ್ಲಿ ಕೊನೆದಾಗಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಪಿಆರ್‌ಕೆ 

ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿ, ಅಪ್ಪು, ಮಿಲನ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಪೃಥ್ವಿ, ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಅಭಿ, ಅಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಪಿಆರ್‌ಕೆ 

ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ‘ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

