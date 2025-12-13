19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಣಿದ ವಿದರ್ಭ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಾಯಕಿ ರಚಿತಾ ಹತ್ವಾರ್ ಅವರ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡವು ಬಿಸಿಸಿಐ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಏಕದಿನ ಟ್ರೋಫಿ ಎಲೀಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 29 ರನ್ಗಳಿಂದ ವಿದರ್ಭ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ರಚಿತಾ (156; 154ಎ; 4x21) ಹಾಗೂ ಲಿಯಾಂಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ (27; 32ಎ; 4x4) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಜೋಡಿಯು 10 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 65 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಶ್ರೇಯಾ ಎಸ್. ಚವಣ್ (57; 69ಎ; 4x6) ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ರಚಿತಾ ಅವರು ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ರಚಿತಾ–ಶ್ರೇಯಾ ಜೊತೆಯಾಟದಲ್ಲಿ 148 ರನ್ ಕೂಡಿಬಂತು. ನಂತರ ಬಂದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 284 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಸವಾಲಿನ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ವಿದರ್ಭ ತಂಡವನ್ನು ವಂದಿತಾ ರಾವ್ (49ಕ್ಕೆ4) ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ಜೆ. (53ಕ್ಕೆ4) ಅವರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಎನ್. (71; 80ಎ; 4x4; 6x1) ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರಾ (72; 74ಎ; 4x7) ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ತೋರಿದರಾದರೂ ಉಳಿದವರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಂಡವು 48.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 255 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: </strong>ಕರ್ನಾಟಕ: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 284 (ರಚಿತಾ ಹತ್ವಾರ್ 156, ಶ್ರೇಯಾ ಎಸ್. ಚವಣ್ 57; ಧನಶ್ರೀ ಜಿ. 46ಕ್ಕೆ2); ವಿದರ್ಭ: 48.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 255 (ಶ್ರದ್ಧಾ ಎನ್. 71, ಅಕ್ಷರಾ 72; ವಂದಿತಾ ರಾವ್ 49ಕ್ಕೆ4, ದೀಕ್ಷಾ ಜೆ. 53ಕ್ಕೆ4).</p><p>ಫಲಿತಾಂಶ: ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ 29 ರನ್ಗಳ ಜಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>