<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆರ್.ವಿನೋದ್ (53ನೇ ನಿಮಿಷ) ಅವರ ಉಡುಗೊರೆ ಗೋಲಿನಿಂದಾಗಿ ಕಿಕ್ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡವು ಕೆಎಸ್ಎಫ್ಎ ಸೂಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 1–0ಯಿಂದ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡವು 3–0 ಅಂತರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಣಿಸಿತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅತ್ಲಾಬ್ ಹುಸೇನ್ (4ನೇ ನಿ.) ಆರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ, ಎಂ.ನಿಖಿಲ್ರಾಜ್ (34ನೇ ಹಾಗೂ 42ನೇ ನಿ.) ಅವಳಿ ಗೋಲು ಹೊಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಸಿ ರಿಯಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 2–0ಯಿಂದ ಎಎಸ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ಎದುರು ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆರ್.ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ (12ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಅಜಯ್ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಟನಿ (60ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.</p>