ಡೆಫಿಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ | ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಮಹಿತ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಭಾರತದ ಯುವ ಶೂಟರ್ ಮಹಿತ್ ಸಂಧು ಅವರು ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 25ನೇ ಡೆಫಿಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಶ್ರವಣದೋಷವಿರುವರಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡೆ) ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀಟರ್ ರೈಫಲ್ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಡೆಫಿಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ 21 ವರ್ಷದ ಮಹಿತ್ ಅವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದಕ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>45 ಶಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 456.0 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಮಹಿತ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಡೈನ್ ಜಿಯೋಂಗ್ (453.5) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಹಂಗರಿಯ ಮೀರಾ ಝುಜ್ಸನ್ನಾ (438.6) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮಹಿತ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 585 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಶೂಟಿಂಗ್ (ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳವರ) ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ (576) ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರು. </p>.<p>ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನತಾಶಾ ಜೋಶಿ ಅವರು 417.1 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಡೆಫಿಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ಗಳು ಈವರೆಗೆ ಐದು ಚಿನ್ನ, ಆರು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಂಚು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 14 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>