ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮುಕ್ತ ರೇಟಿಂಗ್‌ ಚೆಸ್: ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತರ ಮುನ್ನಡೆ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ನಿವಾನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಆಟಗಾರರು ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ 'ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮುಕ್ತ ರೇಟಿಂಗ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಬೃಂದಾವನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಚೆಸ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಬೃಂದಾವನ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎದುರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಿವಾನ್, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಭವಿಷ್ರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ್ ಜಲ್ಮಾರ್, ಬಿ. ಯುವನಾಯಕ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 24 ಆಟಗಾರರು ಎರಡೂ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ತಲಾ 2 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ 118 ಚೆಸ್ಪಟುಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಜೇತರು ಒಟ್ಟು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>