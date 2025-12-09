<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಯೂತ್ ಬಾಲಕಿಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p><p>10 ವರ್ಷದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾ ಅವರು<br>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 1–3 (13–15, 9–11, 11–2, 10–11) ರಿಂದ ಆಧ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿದರು</p><p>ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 3–0ಯಿಂದ ಹರಿಯಾಣದ ಮೋಕ್ಷಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>17ರಿಂದ ಟಿ.ಟಿ ಟೂರ್ನಿ</strong></p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಕೆನರಾ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ವಿ.ಎಲ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ್ಮಾರಕ ರಾಜ್ಯ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿ ಯನ್ಷಿಪ್ ಅನ್ನು ಇದೇ 17ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>11, 13, 15, 17 ಹಾಗೂ 19 ವರ್ಷ<br>ದೊಳಗಿನವರ ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿ ಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ, ಮಹಿಳೆಯರ, ಎನ್ಎಂಎಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ನೋಂದಣಿಗೆ ಇದೇ 13 ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಜಯ್<br>ಮೊ: 94484 85357.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>