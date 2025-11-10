ದೆಹಲಿ: ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ನಗರಿ?

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾನಗರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶದ ಜೊತೆ ಅಥ್ಲೀಟುಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.</p>.<p>ಇದನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 102 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸೇರಿ ಇತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವವಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಸೇವನೆ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕ (ನಾಡಾ), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೋಪ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಈ ಮೂಲ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈಗ ಇರುವ 100 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳದ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಈಗ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಯೋಜನಾ ಕಚೇರಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗದ ಒಡೆತನವೂ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>1982ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2010ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೂ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>