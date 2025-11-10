ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌: ಕ್ಯೂಪಿಎಲ್‌ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಚಾಲನೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ (ಕ್ಯೂಪಿಎಲ್) ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪಿಕಲ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಕೆಎನ್ಎಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಲೀಗ್ಗೆ, ಫೀಬಾ ಏಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ. ಹಾಗೂ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.</p>.<p>ಬೌಲಿಂಗ್, ಗೋ ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಲೇಸರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿಯ ಇ–ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರ ನಾಯಕತ್ವದ 10 ತಂಡಗಳು ಈ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟು 12 ವಿಧದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>