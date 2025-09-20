ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ: ದಬಾಂಗ್‌ ಅಜೇಯ ಓಟಕ್ಕೆ ಪಟ್ನಾ ತಡೆ

<p><strong>ಜೈಪುರ</strong>: ಅಂಕಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಅಮೋಘ ರೇಡಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಪಟ್ನಾ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಡಬಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಬಂಗ್ ತಂಡದ ಅಜೇಯ ಓಟಕ್ಕೂ ತಡೆಬಿತ್ತು.</p>.<p>ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಸಪ್ತಾಹ’ದ (ರೈವಲರಿ ವೀಕ್) ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ತಂಡವು 33–30ರಿಂದ ದಬಂಗ್ ತಂಡವನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯಿತು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 9 ಅಂಕಗಳಿಂದ (10–19) ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಟ್ನಾ ತಂಡವು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರುಹೋರಾಟ ಸಂಘಟಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಂಕಿತ್ 12 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ದಬಾಂಗ್ ಪರ ನೀರಜ್ ನರ್ವಾಲ್ 8 ಅಂಕ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ದಬಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಸೋಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಿನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಸ್ಟೀಲರ್ಸ್ ತಂಡವು ತಮಿಳು ತಲೈವಾಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>