ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್‌: ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್‌ ಜಯದ ಓಟಕ್ಕೆ ತಡೆ

ತಮಿಳು ತಲೈವಾಸ್‌ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಅರ್ಜುನ್‌
ಪ್ರದೀಶ್ ಎಚ್.ಮರೋಡಿ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Pro kabaddiBengaluru BullsPro Kabaddi League

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT