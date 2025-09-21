ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು | ಎ.ಲೋಕೇಶ್‌ ಗೌಡ ವಾಲಿಬಾಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿ: ಆಳ್ವಾಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್‌
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:51 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:51 IST
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ (ಎಡದಿಂದ ನಿಂತಿರುವವರು) ಕಾವ್ಯ ಜಾಸಿಮ್ನಾ ದೀಪಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸುಜಾತ. (ಕುಳಿತಿರುವವರು) ನಿವೇದಿತಾ ಸ್ನೇಹಾ ಹಾಗೂ ಸೌಮಿಲಿ ಸ್ವಾತಿನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
