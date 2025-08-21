ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಲಿಮಾ ಟೆಟೆ ಸಾರಥ್ಯ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಅನುಭವಿ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಸಲಿಮಾ ಟೆಟೆ ಅವರನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಚೀನಾದ ಹಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸುವ ತಂಡ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ವನಿತೆಯರು ‘ಬಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಪಾನ್, ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಪುರ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸೆ. 5ರಂದು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ. 6ರಂದು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು 8ರಂದು ಗುಂಪಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಿಂಗಪುರ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>‘ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳ ಜೊತೆ ಯುವೋತ್ಸಾಹಿಗಳಿದ್ದು ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಚೀಫ್ ಕೋಚ್ ಹರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>23 ವರ್ಷದ ಸಲಿಮಾ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><strong>20 ಮಂದಿಯ ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ:</strong></p><p><strong>ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಸ್:</strong> ಬನ್ಸಾರಿ ಸೋಲಂಕಿ, ಬಿಚು ದೇವಿ ಕರಿಬಮ್, ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್: ಮನಿಶಾ ಚೌಹಾನ್, ಉದಿತಾ, ಜ್ಯೋತಿ, ಸುಮನ್ ದೇವಿ, ನಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನ್, ಇಶಿಕಾ ಚೌಧರಿ.</p>.<p><strong>ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್:</strong> ನೇಹಾ, ವೈಷ್ಣವಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಫಾಲ್ಕೆ, ಸಲಿಮಾ ಟೆಟೆ, ಶರ್ಮಿಳಾ ದೇವಿ, ಲಾಲ್ರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ, ಸುನೆಲಿಟಾ ಟೊಪ್ಪೊ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್: ನವನೀತ್ ಕೌರ್, ರುತುಜಾ ದಾದಾಸೊ ಪಿಸಾಳ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಡಂಗ್ಡಂಗ್, ಮುಮ್ತಾಜ್ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಕುಮಾರಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>