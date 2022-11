ಪ್ಯಾರಿಸ್: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾದ 'ಫ್ರಿಜಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್' (ಫ್ರಿಜಿಯನ್ ಟೋಪಿ) ಅನ್ನು 2024 ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಛನವಾಗಿ (ಮ್ಯಾಸ್ಕಟ್) ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಜಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ 2024 ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೂಲಿ ಮ್ಯಾಟಿಖಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಫ್ರಿಜಿಯನ್ ಟೋಪಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ.

2024ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಜುಲೈ 26ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique !

Les mascottes de #Paris2024 ✨

Sportives, fêtardes… et françaises 🇫🇷

Here are the Olympic Phryge and the Paralympic Phryge!

The #Paris2024 mascots ✨

They are sporty, love to party... and are so French 🇫🇷 pic.twitter.com/plupKzQqNs

— Paris 2024 (@Paris2024) November 14, 2022