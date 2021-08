ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ-ನಟಿಯರಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆ

ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಜ್‌ ಚೋಪ್ರಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯರೆಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಜ್‌ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನೀರಜ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ

ಬಾಲಿವುಟ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, "ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ!! ನೀವು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆತಿದೆ! ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ಭುತ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Congratulations Neeraj Chopra on your win at the Tokyo Olympics. More power to you! You’ve made your parents & India 🇮🇳 proud. Can’t tell you how happy I am. This is awesome 👏#NeerajChopra #TokyoOlympics pic.twitter.com/mx45Otodwo

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) August 7, 2021