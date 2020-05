ಹಾಕಿ ದಂತಕತೆ ಬಲ್ಬೀರ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ನಿಧನ

ಚಂಡೀಗಡ: ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಹಾಕಿಪಟು ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ (96) ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಮೊಹಾಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಮೇ 10ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇ 12ರಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಸ್ತಂಭನವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೃದಯ ತೊಂದರೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು.

Hockey Olympian Balbir Singh Sr passes away at a hospital in Mohali in Punjab. (file pic) pic.twitter.com/wmQmZkgL0R

— ANI (@ANI) May 25, 2020