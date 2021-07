Tokyo Olympics ರೋಯಿಂಗ್ | ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ

ಟೋಕಿಯೊ: ಭಾರತದ ಅರ್ಜುನ್ ಲಾಲ್ ಜಾಟ್ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ರೋಯಿಂಗ್‌ನ ಪುರುಷರ ಲೈಟ್‌ವೇಟ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಕಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಆರು ತಂಡಗಳಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರಾಗಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿದರು.

ಸೀ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್‌ವೇನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಜೋಡಿಯು ಆರು ನಿಮಿಷ 24.41 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿತು.

Rowing duo of Arjun Lal Jat and Arvind Singh begin their Lightweight Men's Double Sculls semi-final A/B

