Tokyo Olympics | ಐದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಬಾಚಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಈಜುಪಟು ಕಾಲೆಬ್ ಡ್ರೆಸೆಲ್

ಟೋಕಿಯೊ: ಅಮೆರಿಕದ ಈಜುಪಟು ಕಾಲೆಬ್ ಡ್ರೆಸೆಲ್, ಐದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯು ಅತೀವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ಡ್ರೆಸೆಲ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದರು.

ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಸುವರ್ಣವಾಗಿಸಿರುವ ಡ್ರೆಸೆಲ್, 100 ಮೀ. ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈ, 50 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್, 100 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್, 4x100 ಮೀ. ಮೆಡ್ಲೆ ರಿಲೇ ಮತ್ತು 4x100 ಮೀ. ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ರಿಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.

The world loves you Caeleb Dressel! Well done! #Tokyo2020 #caelebdressel #swimming #TeamUSA pic.twitter.com/naI9xk4cmY

— Edward Daniels (@EdwardDaniels) July 29, 2021