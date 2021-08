Tokyo Olympics

ಟೋಕಿಯೊ: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಟ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಕೇಟ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದ ಜಪಾನ್‌ನ ಸಕುರಾ ಯೊಸೊಝುಮಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆತಿಥೇಯ ಜಪಾನ್‌ ಮೂಲದವರೇ ಆದ 12 ವರ್ಷದ ಕೊಕೊನಾ ಹಿರಾಕಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷದ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಸ್ಕೈ ಬ್ರೌನ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ.

Two of the best photos you’ll see today @TeamGB #SkyBrown @skyandocean_ pic.twitter.com/vyDXtVmU02

— Steve🎗🎗MissYouSoMuchDeclan (@SteveHaylesALAW) August 4, 2021