ಟೋಕಿಯೊ: ಕುಸ್ತಿಪಟು ರವಿಕುಮಾರ್ ದಹಿಯಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಮಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಪುನಿಯಾ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪುರುಷರ 86 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭರವಸೆಯಾಗಿರುವ ದೀಪಕ್ ಪೂನಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Tokyo Olympics ಕುಸ್ತಿ: ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ ರವಿಕುಮಾರ್ ದಹಿಯಾ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ

ಅಂತಿಮ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಪುನಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಡೇವಿಡ್ ಮೊರಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ 10-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾದರು. ಈಗ ಕಂಚಿನ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪದಕದ ಆಸೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.

#Wrestling: India’s Deepak Punia goes down to David Taylor of the USA in the semis of men's freestyle 86kg.

He will now fight for the bronze medal tomorrow. #Deepakpunia #Tokyo2020 #TokyoOlympics #TeamIndia pic.twitter.com/JkLjQlxbZQ

— Sivasankar (@siva_tamizh1621) August 4, 2021