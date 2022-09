ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ರೋಜರ್ ಫೆಡರರ್ ಟೆನಿಸ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಅಲ್ಲದೆ ಲೇವರ್ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೆಡರರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ನಡಾಲ್, ನೋವು ತಾಳಲಾಗದೇ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಇದನ್ನೇ ಹಂಚಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಇಂದು ನಾನು ನೋಡಿರುವ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಚಿತ್ರ (ಕ್ಷಣ) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಾರೆಂದು ಯಾರಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದುವೇ ಕ್ರೀಡೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ. ಇಂದು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಕ್ರೀಡಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ಅತ್ತಾಗ, ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Who thought rivals can feel like this towards each other. That’s the beauty of sport. This is the most beautiful sporting picture ever for me🙌❤️🫶🏼. When your companions cry for you, you know why you’ve been able to do with your god given talent.Nothing but respect for these 2. pic.twitter.com/X2VRbaP0A0

— Virat Kohli (@imVkohli) September 24, 2022