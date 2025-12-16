ಟಿಪಿಎಲ್‌: ದೆಹಲಿ ಏಸಸ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಜಿಎಸ್ ದೆಹಲಿ ಏಸಸ್ ತಂಡವು 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟೆನಿಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.</p><p>ಇಲ್ಲಿನ ಗುಜರಾತ್ ವಿ.ವಿ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 51–36ರಿಂದ ಯಶ್ ಮುಂಬೈ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ತಂಡವು ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p><p>ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ತಾರಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸೋಫಿಯಾ ಕಾಸ್ಟೂಲಸ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 18–7ರಿಂದ ರಿಯಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟೂಲಸ್–ಜೀವನ್ ನೆಡುಂಜೆಳಿಯನ್ ಜೋಡಿಯು 16–9ರಿಂದ ರಿಯಾ ಹಾಗೂ ನಿಕಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p><p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಡಮಿರ್ ಜೂಮೂರ್ ಅವರು 16–9ರಿಂದ ಬಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಹ್ಯಾರಿಸ್–ಜೀವನ್ ಜೋಡಿಯು 8–4ರಿಂದ ನಿಕಿ ಹಾಗೂ ಜೂಮೂರ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು ನೆರವಾದರು.</p><p>ಮುಂಬೈ ಈಗಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ<br>51–49ರಿಂದ ಎಸ್ಜಿ ಪೈಪರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>