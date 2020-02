ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಮಹಿಳೆ ಆರ್ತನಾದ

ಕರ್ನೂಲ್ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಜ್ವರ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸಾಫ್ಟ್‌‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌‌ಳನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆತರದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕರೊನಾ ವೈರಸ್‌‌ನಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ವುಹಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಎಂದು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದೆ ನರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರದ ಕರ್ನೂಲ್ ಮೂಲದ ಅನೆಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ವುಹಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ಈಕೆ ಸಾಫ್ಟ್‌‌ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಪೀಡಿತ ಚೀನಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 323 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಮೊದಲ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ, ಎರಡನೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 324 ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ವುಹಾನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಆನೆಮ್ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತಾನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರವೇ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು.

ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಜ್ವರ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

@EOIBeijing @MEAIndia pls help in bringing back these two persons, they are alone pic.twitter.com/1R6h0jAuxW

