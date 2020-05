Covid-19 World Update | ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 1883 ಸಾವು

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1,883 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 65 ಸಾವಿರ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ.

#COVID19 deaths in the United States of America (USA) climbed by 1,883 in the past 24 hours, as per Johns Hopkins University tally: AFP news agency

— ANI (@ANI) May 2, 2020