‘ಅಂತರ’ಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದ ಚೀನಾ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು: ಇರಬಹುದೇ ಇತಿಹಾಸದ ನಂಟು?

ಬೀಜಿಂಗ್‌: ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಸುದೀರ್ಘ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಮುಗಿಸಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾದ ‘ಒಂದು ಮೀಟರ್‌ ಟೋಪಿ’ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ ಶೀಟ್‌, ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿವೆ. ಟೋಪಿಯ ಎರಡೂ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದದ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.

ಟೋಪಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೀನ್‌ ಚೆಂಗ್ಯುನ್‌ ಚೌ ಎನ್ನುವವರು, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್‌ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಟೋಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

First graders back to school in Hangzhou, with social distancing headgear The long horizontal plumes on Song Dynasty toppers were supposedly to prevent officials from conspiring sotto voce with one another while at court—so social distancing was in fact their original function! pic.twitter.com/0AOKsWE1xH — eileen chengyin chow (@chowleen) April 27, 2020

‘ಸಾಂಗ್‌ ರಾಜವಂಶದ ಆಳ್ವಿಕೆ ವೇಳೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದರ ನೈಜ ಉದ್ದೇಶವದು’ ಎಂದು ಎಲೀನ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಟೋಪಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಹಲವರು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈ ಟೋಪಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲಿವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ’ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ಸಾಂಗ್‌ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ (ಟ್ವಿಟರ್‌ ಚಿತ್ರ)



Historical precedents used. Clever on the part of the teacher to be able to incorporate a history lesson and maintain social distancing. — Olga Sadowy (@OSadowy) April 27, 2020

Oh this is so precious and cute 🤣 https://t.co/r9pIizk7pK — Mama Shark Doo Doo (@AimiSyafaf) April 28, 2020