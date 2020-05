Covid-19 World Update: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1813 ಮಂದಿ ಸಾವು

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಜಾಗತಿಕ ಪಿಡುಗಾದ ಕೋವಿಡ್‌–19ಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1,813 ಮಂದಿ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ 84,059ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಜಾನ್ಸ್‌ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರೊನಾ ಬಾಧಿತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, 13,89,935 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್‌ ಮೂಲದ ಶಾಲೆಯೊಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವರ್ಲ್ಡೊ ಮೀಟರ್ ವರದಿಯನ್ವಯ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇವರೆಗೂ 14,30,348 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು, 85,197 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 1,31,932 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, 27,432 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ 2,42,271 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು, 2,212 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ 271,095 ಮಂದಿ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದು, 27,104 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 2,22,104 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, 31,106 ಮಂದಿ ಸಾವನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 35,298 ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ದು, ಇವರೆಗೂ 761 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

