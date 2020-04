ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸೋಂಕಿತರ ಬಿಡುಗಡೆ: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾದ

ಲಖನೌ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ.

ಮೊರಾಬಾದ್‌ನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಹೆಸರಿನ ಗೊಂದಲದಿಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಒಂದು ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

‘ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ,’ ಎಂದು ಮೊರಾಬಾದ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಸಿ ಗರಗ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1604 ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ 24 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 204 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

2 #COVID19 positive patients were discharged from a quarantine center yesterday because of confusion due to similar names. They were later brought back to the quarantine center. Investigation underway: MC Garg, Moradabad Chief Medical Officer (CMO) pic.twitter.com/5JGhKrB3B5

— ANI UP (@ANINewsUP) April 24, 2020