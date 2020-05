ಚೆನ್ನೈ: ಬಹರೇನ್‌ ಮತ್ತು ದುಬೈನಿಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 541 ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕರೆತಂದವು ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದುಬೈನಿಂದ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ 359 ಭಾರತೀಯರು ಚೆನ್ನೈನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 177 ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 182 ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

Tamil Nadu: Another special flight from United Arab Emirates (UAE)'s Dubai, carrying around 177 Indian nationals, has arrived at Chennai International Airport. #VandeBharatMission https://t.co/E94ORsRakb

— ANI (@ANI) May 8, 2020