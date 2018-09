ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ಹತಾಶೆಗೊಂಡು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಿ 

ಚಂಡಿಗಡ: ಹರಿಯಾಣದ ರಿವಾರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ಹತಾಶೆಗೊಂಡು ಇಂಥಾ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು (ಅತ್ಯಾಚಾರ) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಉಚನಾ ಕಾಲನ್ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಿರೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೇಮಲತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗಂಡಸರ ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಮಾನ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗದೆ ಹತಾಶೆಗೊಂಡ ಯುವಕರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥಾ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥಾ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿದವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾಗಲು ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೇಮಲತಾ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Youth who do not have employment get frustrated and commit such (rapes) crimes: Premlata, BJP MLA from Haryana's Uchana Kalan on Rewari gangrape case pic.twitter.com/VJThz60KZV

