ಕೋವಿಡ್‌: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರತ ನಿರ್ಬಂಧ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೋವಿಡ್–19 ಸೋಂಕು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ಥಾನ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 31ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್‌–19 ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಟರ್ಕಿ ದೇಶವು ಯೂರೋಪ್‌ನ 9 ದೇಶಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ 28ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Government of India prohibits travel of passengers from Afghanistan, Philippines, Malaysia to India till 31st March, with immediate effect. pic.twitter.com/M1UK3jwLUn

