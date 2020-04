ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಾಯ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸೋಂಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಶನಿವಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಂಕಿನ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆವರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಭಾರತವು ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಗೆ, ಹರಡುವಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

It is imperative that India immediately ramps up its rate of testing. Extremely valuable information about the severity of the disease, disease clusters and focal points is gained from testing. In order for this lockdown to yield results, it has to be backed up..1/2#MoreTesting

