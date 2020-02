ದೆಹಲಿ: ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಂಗಳ ವಾರ (ಫೆ.11) ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. 70 ಸದಸ್ಯಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 62.59ರಷ್ಟು ಮತದಾನ ಆಗಿತ್ತು. 21 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. 11 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.

Delhi: Aam Aadmi Party (AAP) Okhla candidate Amanatullah Khan&Jangpura candidate Praveen Kumar gather outside Meerabai Institute of Technology in Maharanibagh, the designated 'Strong Room' to store EVMs used in #DelhiAssemblyPolls. Counting of the votes will be done today. pic.twitter.com/s2PuWY9ThC