ಮಹಾಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದವರು 22 ಮಂದಿ, 'ಪುತ್ತುಮಲ'ದಲ್ಲಿ 7 ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ 

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 22 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಳಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಿಣರಾಯಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾವರ ಸಂಖ್ಯೆ 12.

ಅದೇ ವೇಳೆ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೇಪ್ಪಾಡಿ ಪುತ್ತುಮಲದಲ್ಲಿ 7 ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದೆ.

Considering the grave situation prevailing in most districts of Kerala due to heavy rain, floods and landslides, I have cancelled the At Home reception which was scheduled to be held at 6.30 on 15 August 2019 , Independence Day at Kerala Raj Bhavan #Floods2019 #KeralaFloods pic.twitter.com/uF1bGmyQqM

ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನೀರು ಹೊರಹರಿಯಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಬಂದೊದಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಎಂ ಮಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಡುಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯಬಿಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ.

The temporary disruption of traffic in ALLP-ERS section is getting rectified, Five trains are diverted via Kottayam.

19331 KCVL-INDORE, 12076 TVC-CLT Janshatabdi

16841 GUV-TVC Intercity, 16315 SBC-KCVL & 16606 NCJ-MAQ Ernad..

All these to stop at MVLK, CNGR, TRVL, CGY and KTYM

— DRM Trivandrum (@TVC138) August 9, 2019