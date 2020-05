ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ: ಇಬ್ಬರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾವು, 12 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಸಮಸ್ತಿಪುರ (ಬಿಹಾರ): ಬಿಹಾರದ ಸಮಸ್ತಿಪುರದ ಶಂಕರ್ ಚೌಕ್ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಕ್‌ ಒಂದು ಬಸ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಇಬ್ಬರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 12 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಜಾಫರ್‌ಪುರದಿಂದ ಕಟಿಹಾರ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್‌ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಮಸ್ತಿಪುರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್‌ ಒಂದಕ್ಕೆ ಈ ಬಸ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ಗಾಯಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

Bihar: At least 2 dead, 12 injured in a collision between a bus and a truck today near Shankar Chowk in Samastipur. The injured have been taken to a hospital. The bus was going from Muzaffarpur to Katihar and was carrying 32 migrant labourers. More details awaited.

