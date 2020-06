ವರ್ಸೋವಾ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯತ್ತ ನಿಸರ್ಗ ಚಂಡಮಾರುತ: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್

ಮುಂಬೈ: ನಿಸರ್ಗ ಚಂಡಮಾರುತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡಲ ತೀರದತ್ತ ಧಾವಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದು ರತ್ನಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ರತ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 59 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಪಡೆದು ಉತ್ತರ ಕೊಂಕಣ ತೀರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈಯ ವರ್ಸೋವಾ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ರಭಸದಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಸರ್ಗ ಚಂಡಮಾರುತವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1- 3ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಅಲೀಭಾಗ್ (ರಾಯ್‌ಗಢ) ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ.

#WATCH Maharashtra: NDRF (National Disaster Response Force) team has been deployed at Versova beach in Mumbai, in view of impending adverse weather. #CycloneNisarga pic.twitter.com/QruD0DZjqy — ANI (@ANI) June 3, 2020

Raigad: Around 390 people have been shifted to a relief camp setup at a school in Alibaug, in view of the #CycloneNisarga that will cross Maharashtra coast between Harihareshwar & Daman, very close to Alibaug between 1 pm to 4 pm today. pic.twitter.com/k5eQIRWYAa — ANI (@ANI) June 3, 2020

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವರ್ಸೋವಾ ಕಡಲ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Around 40000 people have been evacuated to safer places till now from various locations (sea belt areas) of Maharashtra: Anup Shrivastava, Commandant NDRF (National Disaster Response Force). #CycloneNisarga https://t.co/DlTxYwGMyd

ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಸರ್ಗ ಚಂಡಮಾರುತವು ರಾಯ್‌ಗಢ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲೀಭಾಗ್‌ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

