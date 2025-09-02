OnePlus Pad 3: ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಚಿಪ್‌, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ಇರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಿಸುವ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ಯಾಡ್ 3 ಎಂಬ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆ. 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಜತೆಗೆ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>13.2 ಇಂಚಿನ 3.4ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಡ್ 3, 12 ಬಿಟ್ ಕಲರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೊಂದಿದೆ. 315 ಪಿಪಿಐ ಮತ್ತು 7:5 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಷಿಯೊ ಇದ್ದು, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳು, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>16 ಜಿ.ಬಿ. ರ್ಯಾಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 12,140 ಎಂಎಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 80 ವಾಟ್ನ ಸೂಪರ್ವೂಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಫ್ರೊಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಪ್ಯಾಡ್ 3 ಅನ್ನು ಸೆ. 5ರಿಂದ 7ರೊಳಗೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ₹7,198 ಮೌಲ್ಯದ ‘ಸ್ಟೈಲೊ 2’ ಎಂಬ ಸ್ಟೈಲೆಸ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>12ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 256ಜಿಬಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ಯಾಡ್ 3ಕ್ಕೆ ₹42,999 ಹಾಗೂ 16ಜಿಬಿ ಮತ್ತು 512ಜಿಬಿ ಮಾದರಿಗೆ ₹47,999 ದರವನ್ನು ಕಂಪನಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆಯ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ₹5ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ 12 ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಮಳಿಗೆ, <a href="https://oneplus.in/">OnePlus.in</a>, ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಕ್ರೊಮಾ, ರಿಲಯನ್ಸ್, ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಬಜಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>