ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologygadget news
ADVERTISEMENT

OnePlus Pad 3: ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಚಿಪ್‌, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ ಇರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:19 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 9:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
tabletOnePlusFast charging

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT