ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'THOMSON QLED MEMC' ಟಿವಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

<p>ಥಾಮ್ಸನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯೂಎಲ್ಇಡಿ ಎಂಇಎಂಸಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಟಿವಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ (ನವೆಂಬರ್ 24) ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಥಾಮ್ಸನ್ ಕ್ಯೂಎಲ್ಇಡಿ ಎಂಇಎಂಸಿ ಸರಣಿಯ ಟಿವಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ 55, 65 ಮತ್ತು 75 ಇಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ₹31,999, ₹43,999 ಮತ್ತು ₹64,999 ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಈ ಟಿವಿಯು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಥಾಮ್ಸನ್ ಡಾಲ್ಬಿ ಆಟ್ಮೋಸ್, ಡಾಲ್ಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು 4 ಪ್ರಬಲ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 70W ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೊ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಈ ಆಡಿಯೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಧ್ವನಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು</strong> </p><p>QLED 4K ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (1.1 Billion) ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವಿಡಿಯೊಗಾಗಿ HDR10+ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್, ಡಾಲ್ಬಿ ಆಟ್ಮೋಸ್ ಹಾಗೂ ಡಾಲ್ಬಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಂತಹ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>70W ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೊತೆಗೆ 4 ಅಂತರ್ಗತ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಡಿಯೋ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ರಿಮೋಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ 5.0 ಮೂಲಕ 10,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು 500,000 ಅಧಿಕ ಶೋಗಳು ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p><p>ಬೆಜೆಲ್ ಲೆಸ್ ಏರ್ಸ್ಲಿಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಸುಗಮ ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ VRR ಮತ್ತು ALLM ಜೊತೆಗೆ 120Hz MEMC ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>