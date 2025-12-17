ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologyscience
ADVERTISEMENT

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಗೂ ಬಂತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ 

ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ಹೆಗಡೆ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:39 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಕ್‌: ₹1,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತೈವಾನ್‌ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಕ್‌: ₹1,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತೈವಾನ್‌ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಾರ್ಕ್‌: ₹1,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತೈವಾನ್‌ ಒಡಂಬಡಿಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀರಿನ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗೆ ರೋಬೋಟಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾಯ್ದೆ | ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ಎಐ’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾಯ್ದೆ | ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ಎಐ’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾಯ್ದೆ | ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ‘ಎಐ’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
FarmingArtificial InteligenceTechnolgyPig

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT