ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಗೂ ಬಂತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ 

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(ಎಐ)ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಬೋಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ರೋಬೋಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಂಗೋಪನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ರೂರಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗ ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು – ಹಂದಿಗಳ ಸಾಕಣೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕೊಬ್ಬುಯುಕ್ತ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಂದೆರಡು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ನೂರಾರು ಅಥವಾ ಸಾವಿರಾರು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ದಿಮೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಸಂಶೋಧಕರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಆಗ್ನೇಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಂದಿಸಾಕಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಹಂದಿಗಳ ಆರೈಕೆ/ಪೋಷಣೆಗಳಿಗೆ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಗೂ ಎಐ ಚಾಲಿತ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡೂ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಹಂದಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಹಂದಿಗಳನ್ನೂ, ಅವುಗಳ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾಂಸವನ್ನೂ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತವೆ, ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು.

ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನುಸರಿಸಿದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು. ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಂದಿಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರದವರು, ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಂದಿಸಾಕಣೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 'ಪಿಗರಿ'ಯಲ್ಲಿ (ಹಂದಿಕೊಟ್ಟಿಗೆ) ಮಲಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನೂರಾರು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವುಗಳ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಡತೊಡಗಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂದಿಯೂ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆಂದೇ ಮೀಸಲಾದ ಆಹಾರದ ಡಬರಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂದಿಯು ಆಹಾರ ಡಬರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅದರ ಮುಖದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯಾ ಹಂದಿಯ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿತು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದರ ಮೂತಿ, ಕಿವಿಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂದಿಯ ವಯಸ್ಸು, ದೇಹಸ್ಥಿತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಹಸಿ