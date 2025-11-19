<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ನವೋದ್ಯಮ ಕಂಪನಿ ‘ಗ್ರಹ ಸ್ಪೇಸ್’ ತನ್ನ ಮೊದಲ ನ್ಯಾನೊ ಉಪಗ್ರಹ ಯೋಜನೆ ‘ಸೋಲಾರಸ್ ಎಸ್2’ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಉಡಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶದ ಅಲ್ಕಾಂಟರಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಗ್ರಹ ಸ್ಪೇಸ್’ ಕಂಪನಿಯು, ಕೆಳ ಭೂಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ನ್ಯಾನೊ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸುಧಾರಿತ ಸಮೂಹವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭೂವೀಕ್ಷಣಾ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>‘ಸೋಲಾರಸ್ ಎಸ್2 ಯೋಜನೆಯು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾನೊ ಉಪಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ. ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>