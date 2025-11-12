ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
CCNA2 Gene Therapy: ಹೃದಯದ ರಿಪೇರಿ!

ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಬಿ.
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯೋ, ಬಾಹ್ಯ ಸಾಧನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೋ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೋಶಗಳ ವಿಭಜನೆಯನ್ನೇ ಮರಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಹೃದಯವನ್ನೇ ‘ರಿಪೇರಿ’ ಮಾಡಬಹುದು!
