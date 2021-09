ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ISS) ಆಗಸ್ಟ್‌.31 ರಂದು ನಾಸಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮೇಘನ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಅರ್ಥೂರ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ 50 ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಜನ್ಮದಿನ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಲೊನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಮೇಘನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಗಗನಯಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮೇಘನ್ ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಂತೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಿಭೂತರಾಗಿದ್ದು ಎಲೊನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು. ಮಸ್ಕ್‌ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಐಎಸ್‌ಎಸ್‌ಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು (ಕ್ಯಾಪ್ಸೊಲ್) ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು.

ಕ್ಯಾಪ್ಸೊಲ್ ಐಎಸ್‌ಎಸ್‌ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮೇಘನ್ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು. ಮೇಘನ್ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ಕ್‌ ಅವರು, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಪಿಜ್ಜಾ, ಕುಕ್ಕೀಸ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಕೇಕ್‌ ಹಾಗೂ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೊರೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅತೀವ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮೇಘನ್ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೇ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

What a great birthday dinner with my Expedition 65 crew mates! My #SpaceBrothers went all out: quesadillas and tortilla-pizzas with real cheese! Cookie decorating! Cake with chocolate “candles”! We haven’t unpacked the ice cream yet, so I guess that means a 2nd party? 🌮🍕🎂 pic.twitter.com/h0D85fz6ei

— Megan McArthur (@Astro_Megan) August 30, 2021