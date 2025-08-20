ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologyscience
ADVERTISEMENT

ಪೇಪರ್‌ ಕ್ಲಿಪ್‌ ಅಂತರಿಕ್ಷ ನೌಕೆ; ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹು ಮಹತ್ತರ ಸಂಶೋಧನೆ

ನೇಸರ ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:44 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 19:44 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Spacescience

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT