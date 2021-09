‘ಮಂಗಳ‘ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಕೊಟ್ಟ ನಾಸಾ ರೋವರ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಕೆಂಪುಗ್ರಹ 'ಮಂಗಳ'ನ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಾಸಾದ ಪರ್ಸಿವಿರೆನ್ಸ್‌ ರೋವರ್‌ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಜೀವಿಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂಬುದರ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಸಿವಿರೆನ್ಸ್‌ ರೋವರ್‌ ಬಗೆದಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದೊರಕಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸದ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಸಿವಿರೆನ್ಸ್‌ ರೋವರ್‌ ಅಗೆದಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಭೂ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಸಂದೇಹದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೆನ್ ಪಾರ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

