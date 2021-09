ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಹಾ ವಿಪ್ಲವದ ಸಂಕೇತ ಎಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ: 'ಈ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವರದಿ (UNFCCC) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ '21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯುಗದ ಆರಂಭದ ಪೂರ್ವಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 2.7 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ.

'ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯುಗದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎನ್‌ಎನ್‌ಎಫ್‌ಸಿಸಿ ವರದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್, ‘ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ವರದಿಯು ಮಹಾ ವಿಪ್ಲವದ ಸಂಕೇತ‘ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

The @UNFCCC report shows we are breaking the #ParisAgreement promise to keep global heating to 1.5°C.

We can still achieve that target, but are almost out of time. We need real ambition & cooperation to win the race against the climate crisis. https://t.co/dxPD60jQh8 pic.twitter.com/Z1EWVA1aga

— António Guterres (@antonioguterres) September 18, 2021