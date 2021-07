ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಡಿಯೊ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ನೂತನ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣ ಕ್ಲಬ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಜತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್‌ಚಾನಲ್ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಬ್‌ಹೌಸ್ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೂತನ ಫೀಚರ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಕುರಿತು ಕ್ಲಬ್‌ಹೌಸ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Clubhouse Backchannel to make all your direct messaging dreams come true 💫 pic.twitter.com/xSXNSUE76f

— Clubhouse (@Clubhouse) July 14, 2021