ಕಿರು ವಿಡಿಯೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತೆ, ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ ಮಾದರಿಯ ಕಿರು ವಿಡಿಯೊ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಗಾಲ್ವನ್‌ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ–ಭಾರತ ಸೇನೆಗಳು ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಆ್ಯಪ್‌ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮ್ಯಾಟ್‌ ನವರ್ರಾ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

INTERESTING!

Facebook is also testing a ‘short videos’ feed with TikTok-like swipe up in its main app

This appears to be in addition to Instagram Reels

h/t @roneetm pic.twitter.com/0XHiSowCwW

— Matt Navarra (@MattNavarra) August 13, 2020